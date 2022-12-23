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Fenerbahçe kafilesi Trabzon’a geldi! Jorge Jesus’a minik taraftarlardan sevgi gösterisi

Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe, şehre geldi. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus’a iki minik kız taraftar çiçek vererek sevgi gösterisinde bulundu. İşte o anlar…

23 Aralık 2022 | 18:34
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