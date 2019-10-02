TFF'den Fenerbahçe'ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe'ye ret geldi... TFF Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli kulübün Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı başvurunun değerlendirildiği ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verildiği belirtildi.

Ayrıca, Ankaragücü'nün 5. haftada Fenerbahçe ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusu reddedildi.

Öte yandan, Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile üst klasman hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu profesyonel hakem sözleşmesi feshedildi.