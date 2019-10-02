02 Ekim 2019, Çarşamba
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TFF'den Fenerbahçe'ye ret
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe'ye ret geldi... TFF Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli kulübün Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı başvurunun değerlendirildiği ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verildiği belirtildi.
02.10.2019
Ayrıca, Ankaragücü'nün 5. haftada Fenerbahçe ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusu reddedildi.
Öte yandan, Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile üst klasman hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu profesyonel hakem sözleşmesi feshedildi.
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