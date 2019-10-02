03 Ekim 2019, Perşembe

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Fenerbahçe Tahkim Kurulu'na gidiyor

Fenerbahçe; Aytemiz Alanyaspor'la oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine, Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı.
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