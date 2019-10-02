02 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'nin liderlik planı

Zorlu maçların yer aldığı Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Fenerbahçe, kalan maçlar öncesi kısa vadeli hedefini belirledi. Sarı-lacivertliler ligin ilk yarısında kalan 11 maçta maksimum puan toplayarak devreye lider girmenin hesaplarını yapıyor.
02.10.2019

Teknik direktör Ersun Yanal, ilk yarının kalan maçlarında en az 8 galibiyet bekliyor.

Geride kalan 6 haftada zirve mücadelesi veren Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir gibi takımlarla karşılaşan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini ise 16. haftada çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip ligin ilk yarısındaki 11 maçın 6'sını deplasmanda oynayacak.

TFF'den Fenerbahçe'ye ret TFF'den Fenerbahçe'ye ret 02.10.2019
Fenerbahçe'nin liderlik planı Fenerbahçe'nin liderlik planı 02.10.2019
Ersun Yanal'dan Galatasaray açıklaması Ersun Yanal'dan Galatasaray açıklaması 02.10.2019
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi iki ödleğin maçıydı "Galatasaray-Fenerbahçe derbisi iki ödleğin maçıydı" 01.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Erman Toroğlu'ndan sert sözler: O 3 başkan acaba utanır mı? Erman Toroğlu'ndan sert sözler: O 3 başkan acaba utanır mı? 01.10.2019
Federasyonun başvuruyu neye göre reddettiğini merak ediyorum "Federasyonun başvuruyu neye göre reddettiğini merak ediyorum" 01.10.2019
G.Saray, F.Bahçe'yi yenseydi Alanya maçı tekrar edilirdi "G.Saray, F.Bahçe'yi yenseydi Alanya maçı tekrar edilirdi" 01.10.2019
Hasan Ali için hedef Denizlispor maçı Hasan Ali için hedef Denizlispor maçı 01.10.2019
Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistikler Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistikler 01.10.2019
Hasan Ali Kaldırım tedavi için New York'a gitti Hasan Ali Kaldırım tedavi için New York'a gitti 01.10.2019
Fenerbahçe'ye Isla'dan sevindirici haber Fenerbahçe'ye Isla'dan sevindirici haber 01.10.2019
Emre Belözoğlu'ndan derbi yorumu Emre Belözoğlu'ndan derbi yorumu 01.10.2019
Fenerbahçe'de yüzler gülüyor Fenerbahçe'de yüzler gülüyor 01.10.2019
Derbide kazanan dostluk oldu Derbide kazanan dostluk oldu 30.09.2019
Fenerbahçe vites düşürdü Fenerbahçe vites düşürdü 30.09.2019
Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti hasreti Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti hasreti 30.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Ara transfer bombasını duyurdular! Luyindama ve Muriç...
PSG maçı sonrası Fatih Terim'den radikal karar! Ocak ayında...
Ersun Yanal'dan flaş Moses kararı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i
Usta yazardan Falcao'ya ağır sözler! "Hayal kırıklığı"
İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri
İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör