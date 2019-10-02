Fenerbahçe'nin liderlik planı

Zorlu maçların yer aldığı Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Fenerbahçe, kalan maçlar öncesi kısa vadeli hedefini belirledi. Sarı-lacivertliler ligin ilk yarısında kalan 11 maçta maksimum puan toplayarak devreye lider girmenin hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Ersun Yanal, ilk yarının kalan maçlarında en az 8 galibiyet bekliyor.

Geride kalan 6 haftada zirve mücadelesi veren Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir gibi takımlarla karşılaşan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini ise 16. haftada çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip ligin ilk yarısındaki 11 maçın 6'sını deplasmanda oynayacak.