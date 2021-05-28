Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de kadro temizliği! 7 isim gidiyor...

Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda devam ediyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe'de Lemos, Frey, Zanka, Dirar, Kemal Ademi ve Cisse ile bağlar koparılacak." dedi. (FB spor haberleri)

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