Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı birden! Marcelo ve...

Son dakika spor haberleri: Geride bıraktığımız sezonu 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları başladı. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, sarı-lacivertlilerin gündeminde olan yıldız isimleri açıkladı. Uzundurukan, "Fenerbahçe Edin Dzeko ve Marcelo ile ilgileniyor" dedi. (FB spor haberleri)

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