28 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de o isimlere veto! Emre Belözoğlu'dan Serdar Aziz ve Tisserand kararı
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması ara vermeden başladı. A Spor yorumcusu ve Sabah Gazatesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Özbostan, Emre Belözoğlu'nun yönetime verdiği raporu değerlendirdi. Özbostan, "Emre Belözoğlu yönetime sunduğu raporda Serdar Aziz ve Marcel Tisserand'dan memnun olmadığı iletti." dedi. (FB spor haberleri)
28.05.2021
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