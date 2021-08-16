Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Alexander Sörloth ve Hee-Chan Hwang için pazarlıklar başladı

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Spor Gündemi Transfer programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Kul, sarı-lacivertlilerin Alexander Sörloth dışında Hee-Chan Hwang için de Leipzig ile pazarlık halinde olduğunu söyledi. (FB spor haberi)

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