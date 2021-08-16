17 Ağustos 2021, Salı
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ozan Tufan'a Watford kancası!
Son dakika transfer haberleri: A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Gün Ortası programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair gelişmeleri paylaştı. Kul, sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Ozan Tufan'a Watford'un talip olduğunu ve İngiliz kulübünün 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediğini söyledi. (FB spor haberi)
16.08.2021
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