13 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Usta yazar Hıncal Uluç: "Fenerbahçe Ali Koç'u tartışmalı"
Usta gazeteci Hıncal Uluç, 'Hıncal Uluç İle Baş Başa' programında flaş değerlendirmelerde bulundu. Uluç sarı lacivertlilerdeki gündemi yorumlarken, "Fenerbahçe sağlıklı bir gelecek için önce Ali Koç'u tartışmalı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
13.05.2021
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