14 Mayıs 2021, Cuma
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Çarpıcı Fenerbahçe tespiti! "Şampiyonluğu isteyecektir"
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Trabzonspor-Gençlerbirliği ve Kayserispor-Fenerbahçe maçlarına sahne olacak. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, hem zirve yarışını hem de düşme hattını ilgilendiren 2 karşılaşmayı değerlendirdi. Alpaslan, "Fenerbahçe şampiyonluğu kovalamak isteyecektir" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
14.05.2021
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