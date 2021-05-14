Çarpıcı Fenerbahçe tespiti! "Şampiyonluğu isteyecektir"

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Trabzonspor-Gençlerbirliği ve Kayserispor-Fenerbahçe maçlarına sahne olacak. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, hem zirve yarışını hem de düşme hattını ilgilendiren 2 karşılaşmayı değerlendirdi. Alpaslan, "Fenerbahçe şampiyonluğu kovalamak isteyecektir" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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