Son dakika Fenerbahçe haberi: Hıncal Uluç'tan Emre Belözoğlu hakkında flaş yorum! "Durmadan şişirildi"

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki en kritik maçlardan bir tanesi olan Sivasspor maçından mağlubiyetle ayrıldı. Duayen gazeteci Hıncal Uluç, bu karşılaşmayı yorumladı. Uluç, "Emre Belözoğlu maçları kazandığı için durmadan şişirildi, şanslı pozisyonlarla maç kazandı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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