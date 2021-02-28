Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçının yıldızı Pelkas attığı golü böyle anlattı

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek golü atan Dimitrios Pelkas, karşılaşmanın ardından röportaj verdi. Attığı golü anlatan Yunan oyuncu, farklı mevkide oynaması hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

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