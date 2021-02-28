Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Trabzonspor maçının ardından Erol Bulut açıklamalarda bulundu! "İlk yarıda 2-0 yapabilirdik"

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin hocası, "İlk yarıda çok pozisyon bulduk maçı 2-0 yapmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

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