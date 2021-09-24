Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira Giresunspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Giresunspor'u konuk etti ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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