24 Eylül 2021, Cuma
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | "Verimin yüzde 90'ı geçen sezondan"
Süper Lig'in ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de bu sezon yapılan transferlerden skor katkı ilk kez 6. haftada oynanan GZT Giresunspor maçında geldi. Durum değerlendirmesi yapan Ergin Aslan "Fenerbahçe'nin aldığı verimin yüzde 90'ı geçen seneki kadrodan geldi. Crespo ve Meyer'i biraz daha görmek lazım. Şu anda karalar bağlayacak bir durum yok." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
24.09.2021
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