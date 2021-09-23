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Erman Toroğlu Fenerbahçe Giresunspor maçında Cüneyt Çakır'ın tepki çeken kararını yorumladı: Dünyanın her yerinde böyledir!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk etti ve rakibini 2-1'lik sonuçla mağlup etti. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından ilginç anların yaşandığı maçta Giresunsporlu oyuncular golü kaydetti. Giresun temsilcisi bu karar sonrası hakem Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi. O anları A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Cüneyt Çakır ne kadar dakik bir adam. Bütün maçlarına bakacağım eğer 1 dakika fazla oynatırsa duman edeceğim onu. Akın bitsin bitir, dünyanın her yerinde böyledir." dedi. | Son dakika spor haberleri
23.09.2021
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