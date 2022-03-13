Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kim Min Jae ve Osayi Samuel için resmi teklif var mı?
Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer planlamaları devam ederken Kim Min Jae ve Osayi Samuel'e Avrupa takımlarının yoğun ilgisi var. Sarı-lacivertlilerde yaşanan bu detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe Kim Min Jae için bir Napoli iddiası var. Bununla birlikte Osayi Samuel için İngiltere Premier Lig ekipleri yakın takibe başladı ancak resmi bir teklif kulübe gelmedi. " dedi.
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