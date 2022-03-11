İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe - Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart doğru mu? Hıncal Uluç yorumladı
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçında İrfan Can Kahveci'nin direkt kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili "Kim ne derse desin, İrfan Can'ın pozisyonu net kırmızı kart" yorumunu yaptı.
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