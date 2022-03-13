ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE | Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi son detaylar...
Alanyaspor Fenerbahçe CANLI İZLE | Gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda yer almak isteyen Fenerbahçe Süper Lig'in 29. haftasında puan tablosunda hemen arkasında bulunan Alanyaspor'a konuk oluyor. İki takımın da son detaylarını A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul açıkladı. Zorlu mücadele 13 Mart Pazar günü 19:00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Alanyaspor Fenerbahçe maçını CANLI izle...
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