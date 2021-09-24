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Son dakika Fenerbahçe haberleri | "Süper Lig'de bile oynayamaz"

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 13 puan toplayan Fenerbahçe'yi oyun üzerinden eleştiren A Spor yorumcusu Ozan Zeybek "Amigoluk yapmak zorunda değiliz, oynanan oyundan memnun değilim. Oyuna giren Crespo'yu bırak Fenerbahçe'de, Süper Lig'de oynayamaz." açıklamalarında bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
24.09.2021
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