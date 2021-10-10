SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil ilk 11'de başlayacak mı?

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Lig'in zirvesinde olan iki takımın maçında Vitor Pereira, Mesut Özil'e şans verip vermeyeceği merak konusu. Fenerbahçeli futbolcuyu değerlendiren Saffet Akbaş, "Mesut için maç dozajı olmaz. Mesut her maçta ilk 11'de olmalı. Mesut'un koşmasına gerek yok. Teknik oyuncu boş koşan oyuncudan daha çok yorulur çünkü topla çok oynar." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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