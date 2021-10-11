FENERBAHÇE HABERLERİ - Serkan Korkmaz: O taktikle oynuyorsan Mesut'tan...

Milli aradan sonra Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de ilk 11 şekilleniyor. Yaptığı düzende esnekliğe giden Pereira'nın, Mesut Özil'i oynatıp oynatmayacağı merak konusu. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz konu ile ilgili "3-4-1-2 oynuyorsan Dünya'da Mesut'tan daha iyi 10 numara yok. Sıkıntının temelde Pereira'nın seçtiği sistem. Ama sonuçta Pereira lider. Şampiyonluk riskli, Pereira'nın esneklik yapması lazım ve Mesut'u kazanmalı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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