SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte derbinin öne çıkacak isimleri! "Ceza sahası içinde..."

Süper Lig'in 9. haftasında iki büyük kulüp karşı karşıya geliyor. Trabzonspor evinde Fenerbahçeyi konuk edecek. Milli aradan sonra oynanacak olan maç hakkında değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Taner Karaman, "Fenerbahçe'de Gustavo'nun performansı maçı belirleyecek. Ceza sahası içinde topla rahatla buluşan bir takıma karşı kale önünüz duvar gibi olmalı. Ancak o zaman hücuma çıkabilirsiniz. Trabzonspor'da ise öne çıkacak olan isim Hamsik." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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