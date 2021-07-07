Son dakika Fenerbahçe haberleri: Flaş Serdar Dursun yorumu! "Muriqi etkisi yaratabilir"

Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Transfer Raporu programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çorlu, Fenerbahçe'nin yeni transferi Savaş Çorlu ile ilgili "Vedat Muriqi etkisi yapabilir. Fiziğiyle saha içerisindeki hareketleri ve topa vuruşlarını çok benzetiyorum" yorumunu yaptı. (FB spor haberi)

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