Son dakika spor haberi: Transferi canlı yayında duyurdu! "Fenerbahçe Boupendza için bir kez daha harekete geçti"

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi. Demir, geçtiğimiz sezon da gündemde olan Aaron Boupendza için Kanarya'nın bir kez daha harekete geçtiğini açıkladı. Demir, "Boupendza transferinde Hatayspor da Fenerbahçe de sessizliğini koruyor. Eğer transfer olursa sol ön oyuncusu olması daha mantıklı olur" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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