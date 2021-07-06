06 Temmuz 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Transferi canlı yayında duyurdu! "Fenerbahçe Boupendza için bir kez daha harekete geçti"
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi. Demir, geçtiğimiz sezon da gündemde olan Aaron Boupendza için Kanarya'nın bir kez daha harekete geçtiğini açıkladı. Demir, "Boupendza transferinde Hatayspor da Fenerbahçe de sessizliğini koruyor. Eğer transfer olursa sol ön oyuncusu olması daha mantıklı olur" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
06.07.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Pereira F.Bahçe'de ilk antrenmanına çıktı!
- Savaş Çorlu:"Pereira, Fenerbahçe'nin Son 3 Hocasından Daha İyi" / A Spor / Son Sayfa / 06.07.2021
- GOL | Trabzonspor U19 3-1 Göztepe U19
- Pereira F.Bahçe'de ilk antrenmanına çıktı!
- GOL | Trabzonspor U19 2-0 Göztepe U19
- Canlı yayında çarpıcı sözler! Bu kadro PSV'ye yeter mi?
- Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin Beklentilerini Karşılayabilir Mi? Selahattin Kınalı Yorumladı!
- GOL | Trabzonspor U19 2-1 Göztepe U19
- GOL | Trabzonspor U19 1-0 Göztepe U19
Daha Fazla Gör
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası