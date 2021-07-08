08 Temmuz 2021, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe antrenmanında güldüren anlar! O hareket sonrası...

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri aktardı. Canlı yayın sırasında Mbwana Samatta'nın takım arkadaşından beşlik yemesi sonrasında ortaya renkli görüntüler çıktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
08.07.2021
ABONE OL

DİĞER
F.Bahçe antrenmanında güldüren anlar! F.Bahçe antrenmanında güldüren anlar! 08.07.2021
Flaş Serdar Dursun yorumu! Muriqi etkisi yaratabilir Flaş Serdar Dursun yorumu! "Muriqi etkisi yaratabilir" 07.07.2021
Transferi canlı yayında duyurdu! Kanarya bir kez daha harekete geçti Transferi canlı yayında duyurdu! Kanarya bir kez daha harekete geçti 06.07.2021
Serdar Dursun'dan flaş sözler! Başka teklifler de aldım Serdar Dursun'dan flaş sözler! "Başka teklifler de aldım" 06.07.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Topuk Yaylası'nda ikinci gün! Vitor Pereira... Topuk Yaylası'nda ikinci gün! Vitor Pereira... 06.07.2021
F.Bahçe'nin kadrosu Pereira'ya uygun değil "F.Bahçe'nin kadrosu Pereira'ya uygun değil" 06.07.2021
Pereira F.Bahçe'de ilk antrenmanına çıktı! Pereira F.Bahçe'de ilk antrenmanına çıktı! 05.07.2021
Kanarya Düzce'ye geldi! Volkan Demirel... Kanarya Düzce'ye geldi! Volkan Demirel... 05.07.2021
Canlı yayında Arda Güler yorumu! Canlı yayında Arda Güler yorumu! 05.07.2021
Arda'dan 2 gol birden! Arda'dan 2 gol birden! 05.07.2021
Bu kadroyla başarılı olur "Bu kadroyla başarılı olur" 05.07.2021
Vitor Pereira: Hikayeyi tamamlamaya geldim Vitor Pereira: Hikayeyi tamamlamaya geldim 04.07.2021
F.Bahçe'ye sert eleştiri! Emre'yi gönderip Pereira'yı getirmezdim F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Emre'yi gönderip Pereira'yı getirmezdim" 04.07.2021
Pereira için flaş sözler! Bana umut vermiyor Pereira için flaş sözler! "Bana umut vermiyor" 04.07.2021
Flaş Pereira yorumu! Bu kararı atlatamıyorum Flaş Pereira yorumu! "Bu kararı atlatamıyorum" 03.07.2021
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları 03.07.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte Fatih Terim'in yeni gözdeleri
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Pereira o isimleri istedi
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Bir dönem sona eriyor
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı esiyor! 11 ismin bileti kesildi...
Son dakika transfer haberi: Menajerinden Fenerbahçe'ye flaş teklif! Yıldız forvet Süper Lig'e dönüyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör