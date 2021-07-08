08 Temmuz 2021, Perşembe
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Fenerbahçe antrenmanında güldüren anlar! O hareket sonrası...
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri aktardı. Canlı yayın sırasında Mbwana Samatta'nın takım arkadaşından beşlik yemesi sonrasında ortaya renkli görüntüler çıktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
08.07.2021
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