04 Ekim 2021, Pazartesi
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Bu oyun Fenerbahçe'yi şampiyon yapar mı? "Mesut ile Pereira..."
Süper Lig'in 8. haftasını lider kapatan Fenerbahçe'de oyun tartışlıyor. A Spor yorumcusu Volkan Demir, "Bu takımın 2 eksiği var. Mesut ve İrfan katıldığı anda kalite artacaktır. Fenerbahçe'nin kanatları çözmesi lazım. Bu oyun şampiyon yapar mı? 8 hafta sonunda lider yaptı. Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında ilişkiinin kötü olduğunu düşünmüyorum." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
04.10.2021
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