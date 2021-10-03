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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'tan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası Beşiktaş'a gönderme

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş'a göndermede bulundu. (FB spor haberi)
03.10.2021
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enerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"BİRKAÇ VİTES ARTIRMAMIZ LAZIM"

"Geçen sene de 7. haftada liderdik, ondan sonra baş aşağı gitmeye başladık. Gerek şanssızlık, gerek ciddi hakem hataları... Bu hafta şahsım adına çok önemliydi, milli araya lider olarak girmenin keyfi ayrıdır. Birkaç vites artırmamız lazım. Takım birbirine alıştıkça, daha iyiye gideceğimize inanıyorum. Allah kazadan, beladan, sakatlıktan korusun. Sağlam bir kadroyla gittiğimiz sürece şampiyonluğu zorlayacak kapasitemiz var. "Doğru yoldayız ama arzuladığımız futbola daha yaklaşmadık, bir-iki vites artırmamız lazım. Maçları daha kuvvetli skorlarla kazanmamızı diliyorum, onu yapacak güce de sahibiz."

"SABRIMIZIN BİR NOKTASI VAR"

"Kendimle tartışıyorum hakem konusuna girip girmeme konusunda. Bizim de sabrımızın bir noktası var. Biz yönetime geldiğimizden beri burada konuşacak, şikayet edecek bir takım varsa o Fenerbahçe'dir. Geçen sene hakkımız yendi. Zaman zaman sesimizi çıkardık. Az konuşuyorsunuz diye eleştirildik. Bizim başımıza gelenler bugün sistematik şekilde hakem üstünden algı yaratmaya çalışan takımların başına gelse herhalde İstanbul'da, Türk futbolunda kıyamet kopuyordu."

"MESUT VE PEREIRA ARASINDA SIKINTI YARATACAK BİR KONU YOK"

"Bizde devamlı bir kaos ortamı yapılması çalışılıyor. Mesut ve Pereira arasında sıkıntı yaratılacak bir konu yok. Hocanın en büyük hayali, perşembe Mesut önderliğinde sahaya çıkmaktı. Mesut'un en büyük hayali da Avrupa arenasında tekrar kendini göstermek. Mesut Özil, buraya Mesut Özil'in kim olduğunu göstermeye geldi. Mesut Özil, buraya Fenerbahçe'yi 7 sene sonra şampiyon yapacak kadronun lideri olmaya geldi."

"BİR RAKİBİMİZİN HAKEMLER ÜSTÜNDE KURMAYA ÇALIŞTIĞI BASKI GÖZDEN KAÇMIYOR"

"Bir rakibimizin, geçen sezonun sonlarına doğru başlayan sistematik şekilde gerek kendi maçlarına atanan hakemler üstünde kurmaya çalıştıkları baskı gerekse de muhtemel rakiplerinin oynayacağı maçlar öncesinde de algıya yeltenmeleri kimsenin gözünden kaçmıyor. Bunlardan birçok kulüp rahatsız. Geçenlerde bir kulübümüz de açıklama yaptı. Biz bunu sakinlik içinde karşılamayacağız. Bizim de taraftarımız var. Söz konusu kulübün taraftarından çok daha fazla taraftarımız var. Tüm büyük kulüpler bu şekilde davranmaya başlarsa bunun içinden çıkamayız."

"JOSEF'İN HAREKETİ DÜNYANIN HER YERİNDE KIRMIZI KART"

"Biz, başımıza gelenlerden şikayet etmiyoruz. Bu rakibimiz olabilecekleri varsayıp, bana sorarsanız yakışıksız bir şekilde bu konuyu gündeme getirmeye başladı. Geçen sene teşvik şikesi imasından tutun bir sürü laf ettiler. Sivasspor maçında Josef'in yaptığı hareket dünyanın her yerinde kırmızı kart. Ona da gireceksin. 'Bizim hakkımız yendi ama burada da rakibin hakkı yendi' diyeceksin. Bizi bulaştırmasınlar. Herkesin penaltı dediği pozisyondan bize dokundular, artık dursunlar."

"KIM DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCU"

Kim'i "8-9'a alabiliyorlarsa gelsinler bakalım. Kim, dünya çapında bir oyuncu. Onu bir sezondan fazla burada tutabilirsek ne ala. Daha yüzde 60-70'iyle oynuyor."

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