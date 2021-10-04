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Son dakika Fenerbahçe haberleri | "Gözden kaçırılmış bir şuursuzluk"

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı yenerek milli araya lider giren Fenerbahçe'de Mesut-Pereira krizinin olup olmadığı merak konusu. Kasımpaşa mnaçında oyuna dahil edilmeyen yıldız oyuncu, Pereira'ya tepki göstermişti. Olay hakkında yorum yapan A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, "Mesut 40 dakika ısıtılmaz. Gözden kaçmış bir şuursuzluk herhalde. Mesut Özil iyi oynuyor. Kaptanlığın hakkını veriyor. Takım Mesut'un oynayacağı kıvama geliyor ama o gün oynatılmıyor!" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
04.10.2021
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