Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Volkan Demir, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, sakatlıkları nedeniyle sahalardan bir süredir uzak olan İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo'nun Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacaklarıyla ilgili konuştu.

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