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Son dakika spor haberleri: "Fenerbahçe Trabzonspor maçını kaybederse Erol Bulut'un dönüş uçağına binmesi zor"

Son dakika haberleri: A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında canlı bağlanarak Spor Toto Süper Lig'in 4 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, 27. haftada deplasmanda Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile ile ilgili "Fenerbahçe, Trabzonspor maçını kaybederse dönüş uçağına binmesi bile zor." yorumunu yaptı.
25.02.2021
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