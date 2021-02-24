24 Şubat 2021, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberleri: Flaş Erol Bulut yorumu! "Topu Trabzonspor'a bırakırsan istifa ederek gel"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Futbol Meydanı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşan Ayan, "Fenerbahçe, Trabzon'da topu rakibe bırakırsa ve rakipte Nwakaeme gibi bir oyuncu varsa; çok özür dilerim Erol hocam sen oradan istifa ederek gel." dedi.
24.02.2021
ABONE OL

DİĞER
Flaş Bulut yorumu! Topu rakibe bırakırsan istifa ederek gel Flaş Bulut yorumu! "Topu rakibe bırakırsan istifa ederek gel" 24.02.2021
Ali Koç'tan Samandıra'ya ziyaret Ali Koç'tan Samandıra'ya ziyaret 24.02.2021
Fırtına'ya TFF'den ret cevabı! Fırtına'ya TFF'den ret cevabı! 24.02.2021
İrfan Can Trabzonspor maçında oynayacak mı? İrfan Can Trabzonspor maçında oynayacak mı? 24.02.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Samandıra'da sorun ne? Canlı yayında detayları açıkladı Samandıra'da sorun ne? Canlı yayında detayları açıkladı 24.02.2021
Canlı yayında bomba itiraf! F.Bahçe'nin yeni hocası... Canlı yayında bomba itiraf! "F.Bahçe'nin yeni hocası..." 24.02.2021
F.Bahçeli futbolcudan Bulut'a şok tepki! F.Bahçeli futbolcudan Bulut'a şok tepki! 24.02.2021
Özil için flaş yorum! Son iki karşılaşmada... Özil için flaş yorum! "Son iki karşılaşmada..." 24.02.2021
Erol Bulut oyunculara hükmedemiyor "Erol Bulut oyunculara hükmedemiyor" 23.02.2021
Canlı yayında flaş sözler! Eğer Trabzon maçını kaybederse... Canlı yayında flaş sözler! "Eğer Trabzon maçını kaybederse..." 23.02.2021
F.Bahçe'de sakat oyuncularda son durum ne? F.Bahçe'de sakat oyuncularda son durum ne? 23.02.2021
Terim'den olumlu rapor! Altay Bayındır... Terim'den olumlu rapor! Altay Bayındır... 23.02.2021
Boupendza'nın yeni takımı belli oldu Boupendza'nın yeni takımı belli oldu 23.02.2021
Canlı yayında açıkladı! Erol Bulut... Canlı yayında açıkladı! "Erol Bulut..." 23.02.2021
F.Bahçe Trabzonspor'a kaybederse Bulut ile yollar ayrılır "F.Bahçe Trabzonspor'a kaybederse Bulut ile yollar ayrılır" 23.02.2021
Bulut'un sistemine eleştiri! Özil'in hiçbir anlamı yok Bulut'un sistemine eleştiri! "Özil'in hiçbir anlamı yok" 23.02.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki isimler! Son dakika spor haberleri...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Ömer Faruk Beyaz gelişmesi! Takımdan ayrılacak derken...
Christoph Daum sessizliğini bozdu! Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İşte o sözler...
Sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayıran Sörloth'un babası oğlunun mutlu olmadığını dile getirdi! İşte o sözler...
Galatasaray'da 3 ayrılık sonrası 6 bomba birden!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahalara indi! "Durmak yok gollere devam"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör