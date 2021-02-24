24 Şubat 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Flaş Erol Bulut yorumu! "Topu Trabzonspor'a bırakırsan istifa ederek gel"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Futbol Meydanı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşan Ayan, "Fenerbahçe, Trabzon'da topu rakibe bırakırsa ve rakipte Nwakaeme gibi bir oyuncu varsa; çok özür dilerim Erol hocam sen oradan istifa ederek gel." dedi.
24.02.2021
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