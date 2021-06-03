Son dakika Fenerbahçe haberi: Çarpıcı teknik direktör yorumu! "Hocanın kim olacağına Mesut Özil karar verir"

A Spor yorumcularından Murat Özbostan, Fenerbahçe'deki gündemi değerlendirdi. Sarı lacivertlilerin yeni hocasının kim olacağı sorusu üzerine açıklama yapan Özbostan, "Bence Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüne Mesut Özil karar verir. Başkanın Alman ekolü demesinin nedeni bu yüzden" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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