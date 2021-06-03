Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na duygusal klip!

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yollarına devam etmeyeceğini açıklamıştı. Sarı-lacivertli takım, Belözoğlu için duygusal bir klip yayınladı. İşte o video... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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