03 Haziran 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na duygusal klip!
Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yollarına devam etmeyeceğini açıklamıştı. Sarı-lacivertli takım, Belözoğlu için duygusal bir klip yayınladı. İşte o video... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
03.06.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- GOL | Türkiye U21 0-1 Ukrayna U21
- "Terim giderse en uygun aday..."
- Rosier’in menajeri İstanbul’a geldi!
- Rosier’in menajeri İstanbul’a geldi!
- Kenan Karaman transferinde flaş gelişme!
- Dikkat çeken Ersin yorumu! "Uğurcan etkisi..."
- GOL | Türkiye U21 1-1 Ukrayna U21
- Kenan Karaman transferinde flaş gelişme!
- Flaş G.Saray sözleri! "Transfer daha başlamadı"
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig