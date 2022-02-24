Slavia Prag Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Slavia Prag Fenerbahçe Konferans Ligi canlı maç izle
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde kritik bir maça çıkacak. İlk maçta Kadıköy'de rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler UEFA'nın yeni kuralı gereği gol averajı sıkıntısı yaşamayacak. Sarı-lacivertliler tek farklı kazandığı takdirde skor ne olursa olsun maç uzatmalara gidecek.Slavia Prag-Fenerbahçe maçı exxen'den yayınlanacak. Slavia Prag Fenerbahçe maçını CANLI izle...
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