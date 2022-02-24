FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Kanarya'nın tur atlama ihtimalleri!
UEFA Konferans Ligi play-off mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag'a konuk olacak. Sarı lacivertli kulüp ilk maçı sahasında 3-2 kaybetmişti. A Spor muhabiri Mustafa Akbaba, temsilcimizin tur atlama ihtimallerini değerlendirdi. İşte o ihtimaller... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
İşte Kanarya'nın tur atlama ihtimalleri! 24 Şubat 2022 | 12:00
02:41
İsmail Kartal'dan S. Prag maçı öncesi açıklamalar! 23 Şubat 2022 | 12:00
01:07
Çarpıcı F.Bahçe yorumu! "Gördüğüm en büyük sürpriz..." 23 Şubat 2022 | 12:00
00:54
Arda hakkındaki o detay! Meğer... 21 Şubat 2022 | 12:00
01:53
Arda Güler için flaş yorum! "Üzerinde durulmalı" 21 Şubat 2022 | 12:00
01:50
İki isme büyük övgü! "Baş kahraman" 21 Şubat 2022 | 12:00
00:56
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Kasıtlı vuruyor" 20 Şubat 2022 | 12:00
00:45
Toroğlu'dan Löw sözleri! "Gelecek sezon..." 20 Şubat 2022 | 12:00