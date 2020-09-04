Simone Inzaghi: Vedat Muriqi için görüşmelerimiz devam ediyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için Lazio'dan açıklama geldi. İtalyan ekibinin teknik direktörü Simone Inzaghi, "Muriqi ile ilgileniyoruz. Görüşmeler sürüyor, başka kulüpler de devrede" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli takımdaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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