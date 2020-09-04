04 Eylül 2020, Cuma

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Ahmet Selim Kul: Fenerbahçe dünya yıldızı transfer edecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe forvet arayışlarına devam ediyor. Bu kapsamda gündeme gelen isimlerden olan Eran Zahavi, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Zahavi'nin sözleşmesinin feshetmesinin kesinleşmesinden sonra daha net konuşabiliriz ama Fenerbahçe Vedat Muriqi giderse yerine dünya yıldızı transfer edecek" ifadelerini kullandı.
04.09.2020
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