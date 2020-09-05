Zahavi'den Fenerbahçe'ye: 500 bin beğeniye gelirim

Fenerbahçe'nin forvet transferi için gündeminde olduğu iddia edilen Eran Zahavi, kendisine yapılan "Come to Fenerbahçe" çağrısına, "500 bin yorum gelirse neden olmasın?" dedi. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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