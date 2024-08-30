F.Bahçe'nin yeni tranfseri Sofyan Amrabat İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Sofyan Amrabat İstanbul'a geldi. İşte detaylar...
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