Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'ta sert tepki! "Gelecek, hesap verecek"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Bu mücadele ardından sinirlenen sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
Taraftarlardan Ali Koç'a sert tepki! "Hesap verecek" 22 Eylül 2024 | 12:00
06:12
Servet Çetin derbiyi A Spor'a değerlendirdi! 21 Eylül 2024 | 12:00
03:39
Filip Kostic İstanbul'a geldi! 08 Eylül 2024 | 12:00
00:38
Amrabat İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 30 Ağustos 2024 | 12:00
01:19
F.Bahçe Amrabat'ı İstanbul'a getiriyor! 30 Ağustos 2024 | 12:00
00:55
Flaş Zaha açıklaması! "Mağdur edebiyatına giriyor" 20 Ağustos 2024 | 12:00
00:26
Lille'den Fenerbahçe'ye flaş Galatasaray göndermesi! 13 Ağustos 2024 | 12:00
04:47
Mourinho'dan Okan Buruk'a gönderme! 12 Ağustos 2024 | 12:00