Samet Akaydın Panathinaikos için Atina'da! İşte ilk sözleri..
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Samet Akaydin, Panathinaikos'a imza atmak üzere Atina'ya gitti. Samet Akaydin, transferine ilişkin açıklamalarda buludu. 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Panathinaikos Teknik Direkörü Fatih Terim hakkında da konuştu. İşte Samet Akaydin'ın açıklamaları...
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