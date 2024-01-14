Erman Toroğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Gaziantep FK, Fenerbahçe'ye geniş alan bırakmıyor. Fenerbahçe ceza sahasına giremiyor. Fenerbahçe'nin şut denemesi lazım ama bunu yapmıyor. Kenarlara fazla inmediler. Dzeko istediği topları alamıyor. Fenerbahçe golü bulana kadar bu böyle gider. Gaziantep ne zamana kadar dayanır bilinmez. Burada İsmail Kartal'ın devreye girmesi lazım" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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