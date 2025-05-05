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Samandıra'da Fenerbahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" tezahüratları!

Trendyol Süper Ligin 34. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldığı bu mağlubiyet sonrası birçok taraftar soluğu Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde aldı. Gece saatlerinde tesislerin önünde toplanan taraftar, "Yönetim istifa!" sloganları atarak tepkilerini ortaya koydu. Protesto sırasında zaman zaman tansiyon yükselirken, çevik kuvvet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftarlar, sezon boyunca yapılan transferler, teknik direktör tercihleri ve genel yönetim politikaları nedeniyle yönetime sert eleştiriler yöneltti. "Aziz Yıldırım", "Ne oldu başkan ne oldu sözlerin!" gibi tezahüratlar eşliğinde yönetimi istifaya davet eden grup, bir süre daha tesis önünde bekleyişini sürdürdü. Olayların büyümemesi için çevrede yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, herhangi bir taşkınlık yaşanmaması adına taraftarlarla diyalog kurmaya çalıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde grup, olaysız şekilde dağıldı.

05 Mayıs 2025 | 00:55
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