Fenerbahçeli taraftar Galatasaraylılarla şampiyonluk kutladı!
Trendyol Süper Lig'in 36. haftası büyük bir heyecana sahne olurken flaş görüntüler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçeli bir taraftarın, Galatasaraylılar ile beraber şampiyonluk kutlaması ise bir hayli dikkat çekti. İşte o anlar...
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