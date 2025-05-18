Video Fenerbahce Videoları Fenerbahçeli taraftar Galatasaraylılarla şampiyonluk kutladı!

Fenerbahçeli taraftar Galatasaraylılarla şampiyonluk kutladı!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftası büyük bir heyecana sahne olurken flaş görüntüler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçeli bir taraftarın, Galatasaraylılar ile beraber şampiyonluk kutlaması ise bir hayli dikkat çekti. İşte o anlar...

18 Mayıs 2025 | 20:51
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:42
Fenerbahçeli taraftar Galatasaraylılarla şampiyonluk kutladı! 18 Mayıs 2025 | 12:00
01:26
Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi 11 Mayıs 2025 | 12:00
01:04
Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! 04 Mayıs 2025 | 12:00
00:55
Diego Carlos'un ailesinin deprem paniği 23 Nisan 2025 | 12:00
02:06
Vitor Melo Pereira'dan Mourinho sözleri! 14 Nisan 2025 | 12:00
02:21
Hulusi Belgü: Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü 05 Nisan 2025 | 12:00
01:52
Levent Tüzemen'den flaş Mourinho yorumu! 17 Mart 2025 | 12:00
00:19
Mourinho saç traşı yaptı! İşte o anlar 15 Mart 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN