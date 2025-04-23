FENERBAHÇE HABERİ: Diego Carlos'un ailesinin deprem korkusu kameraya yansıdı! İşte o anlar
İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos'un ailesinin de deprem korkusu kameraya yansıdı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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