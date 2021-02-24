Ozan Zeybek'ten Fenerbahçe itirafı: Emre Belözoğlu olası bir ayrılıkta Okan Buruk ile görüşecektir

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Fenerbahçe'de gündemde olan teknik direkörlük konusu için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zeybek, Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, olası ayrılık gerçekleşirse ilk olarak Okan Buruk ile görüşme gerçekleştirecektir." ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)

ABONE OL