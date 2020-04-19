Ozan Tufan'ın Ada hayaline Sörloth engeli

Ozan Tufan'ın Crystal Palace'a transferi sakatlık engeline takıldı. Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla eski günlerine dönen yıldız futbolcu, 2018'de İngiliz ekibinin gündemine gelmişti. Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'e konuşan Ozan'ın menajeri Utku Cenikli, transferin neden gerçekleşmediğini açıkladı. 2017/2018 ocak ayı transfer döneminde Ozan'ın Ada temsilcisiyle anlaştığını belirten Cenikli, o dönem Crystal Palace'da Bakary Sako'nun ayağı kırılınca kulübün tek transfer hakkını hücum bölgesinde kullandığını ve Midtjylland'dan Sörloth'u aldıklarını söyledi.

ABONE OL