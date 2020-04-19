19 Nisan 2020, Pazar
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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları
Teknik direktör arayışlarının sürdüğü Fenerbahçe'yi ekonomik şartlar zorlamaya devam ediyor. Ersun Yanal'ın görevi bırakmasından bu yana teknik adam arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli kulüp, bütün takımlar gibi yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilendi. Birçok gelirden de mahrum kalan Fenerbahçe, teknik direktör arayışında birçok ismi gündemine almasına rağmen özellikle ekonomik şartlara uygun yabancı teknik adam bulmakta zorlanabilir. Bu durumda yerli hocayla çalışmak ilk seçenek gibi duruyor. Yerli teknik direktörde ise Erol Bulut ismi ön plana çıkıyor.
19.04.2020
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